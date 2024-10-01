Ассоциация «Столичный Цех деятелей культуры»: театральные вузы выпускают чрезмерное количество актеров и режиссеров

В Ассоциации «Столичный Цех деятелей культуры» заявили о чрезмерном количестве актеров и режиссеров, которых сегодня готовят театральные вузы. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на гендиректора Ассоциации Лева Лацмана.

Эксперт считает, что нужно пересмотреть профессиональные задачи и более специализированно ставить вопросы.

«В Москве много творческих вузов, которые выпускают непонятно куда актеров, режиссеров и так далее. Столько не нужно», — сказал он.

Театры нуждаются именно в разноплановых и талантливых актрисах и актерах: высокого роста, умеющих танцевать, петь, быть улыбчивыми, с хорошим языком. Все остальные, на взгляд Лацмана, этой сфере не нужны.