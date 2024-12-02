Артистка Великолукского драматического театра Людмила Бортко умерла на 42-м году жизни

Стало известно о смерти актрисы Людмилы Бортко, служившей в Великолукском драматическом театре. Сердце артистки остановилось на 42-м году жизни. Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официальную страницу театра в социальной сети «Вконтакте».
По опубликованной информации, последний раз Бортко появилась на сцене в пятницу, 29 ноября. Она приняла участие в спектакле «Синяя птица». На следующий день актрисы не стало. Обстоятельства и причины ее смерти не называются.
Церемония прощания с Людмилой Бортко пройдет в среду, 4 декабря, в ритуальном зале Больничного городка в Великих Луках.
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