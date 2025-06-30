Артистка Большого театра Меськова рассказала, что балерины выходят на пенсию около 40 лет

Анастасия Меськова, звезда Большого театра, в беседе с News.ru поделилась, что балерины и танцовщики могут уйти на заслуженный отдых после 15 лет работы в статусе солиста. Она отметила, что большинство артистов завершают карьеру около 40 лет.

«Официально я уже могу оформить пенсию. У солистов выслуга лет происходит через 15 лет. Но в основном все работают примерно до 40. Тело изнашивается. Мы, как говорится, берем у себя взаймы из будущего», — поделилась Меськова.

По словам балерины, артисты балета подобны гоночным автомобилям, которые после интенсивных нагрузок идут на списание.

«Потому что его используют на максимум. Также и мы используем свои тела. Со временем это сказывается. Природу не обманешь. Эластичность мышц уходит, подвижность суставов меняется», — прокомментировала она.

Меськова добавила, что раньше могла выполнять 32 фуэте на столе во время спектакля «Утраченные иллюзии», но сейчас такие трюки кажутся ей пугающими. Ранее артистка отмечала, что новое поколение балетных артистов более бережно относится к своему здоровью, в отличие от нее самой, которая готова танцевать «пока нога не оторвется».