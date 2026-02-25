Артист Таранда рассказал, что балерина Майя Плисецкая отличалась скромностью в жизни

Артист балета, заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда рассказал NEWS.ru , что, несмотря на статус мировой звезды, Майя Плисецкая оставалась очень скромным человеком в обычной жизни.

По словам Таранды, Плисецкая была непривередлива в быту. Таранда отметил, что сейчас другие звезды ведут себя иначе и закатывают скандалы.

«Звезда и могла себе позволить все, что угодно. Но ничего подобного. Не было машины — ехала с нами в автобусе», — вспомнил он.

Таранда сотрудничал с Плисецкой в «Имперском русском балете» и отметил, что никогда не ссорился с ней. По его словам, Плисецкой было легко работать с ним и его артистами, так как она понимала, что они профессионалы.

Гедиминас Таранда празднует 65-летний юбилей 26 февраля. После ухода из Большого театра в 1993 году он создал собственный «Имперский русский балет», почетным президентом которого была Майя Плисецкая, а также балетную школу.