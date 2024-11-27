Артист Чернушенко назвал главной задачей сохранение Капеллы и ее звучания

В ходе беседы Чернушенко рассказал, как решился на создание произведения о работе в культурном учреждении.

«Я не собирался писать книг, потому что все уже давно сказано. Но когда меня спросили, хотел бы я прочитать воспоминания Дмитрия Бортнянского о работе в Капелле, я сказал: „Да, конечно, но их же нет!“ — „А почему вы думаете, что кому-то не понадобится узнать, как жила Капелла в те годы, когда вы ею руководили? — возразили мне“, — пояснил артист.

По его словам, при разборе архивов во время пандемии COVID-19 обнаружились важные материалы и дневники. В результате деятель культуры стал автором двух книг, в которых, как он утверждает, вся его жизнь.

Своей главной задачей Чернушенко назвал сохранение Капеллы и ее звучания. Характер, тон, манера звука и пения отличается от других коллективов страны и мира, заявил руководитель.