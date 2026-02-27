Артист Бурляев обвинил современные экранизации русских сказок в искажении глубоких смыслов

Современные экранизации русских сказок часто становятся предметом обсуждения из-за искажения оригинальных сюжетов и персонажей. Народный артист России, депутат Государственной думы Николай Бурляев в разговоре с ИА НСН отметил, что можно создать фильм, который будет одновременно развлекательным и глубоким. В качестве примера удачной работы он привел фильм «Холоп».

Однако, по мнению эксперта, в некоторых современных экранизациях, таких как «Чебурашка» и «Последний богатырь», наблюдаются искажения смыслов русских сказок. Персонажи, которые традиционно воспринимались как отрицательные (Кощей, Баба-Яга), теперь часто представлены в качестве добрых друзей Ивана Царевича.

Критик подчеркнул важность осторожного обращения со смыслами и духовно-нравственными ценностями в кино. Он отметил, что сценарий «Чебурашки» был написан четырьмя авторами, но среди них не оказалось ни одного профессионала. В результате фильм сделал упор на трюках и аттракционах, а не на содержательной стороне.