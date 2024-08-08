Артист Большого театра Янин сообщил об увеличении числа иностранных студентов в творческих вузах России

Заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин в беседе с ИА НСН сообщил о притоке иностранных студентов в творческие вузы страны. По его словам, многие таланты мечтают приобщиться к российскому искусству.

«Культура и наука в нашей стране подняты на очень высокий, достойный уровень. И, конечно же, приобщиться к этому — мечта многих. Интерес к русской балетной школе был всегда, он никогда не прекращался», — добавил он.

При этом Янин заметил, что в российских театрах работает много иностранных профессионалов. Специалисты решили остаться в стране, несмотря на политическую обстановку в мире.

Ранее СМИ писали, что чаще всего в творческие российские вузы поступают уроженцы Китая и стран СНГ.