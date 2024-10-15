Артист балета Полунин: премии в области искусства дают возможность найти финансирование на творческие проекты

Артист балета Сергей Полунин во время выступления на московской премии в области исполнительских искусств «Арт-платформа» объяснил важность подобных наград. Об этом написало ИА НСН .

По его словам, премии в области искусства дают возможность завести полезные контакты и найти деньги на творческие проекты. Он привел в пример фильм «Мастер и Маргарита», на который часть денег пришла из Фонда культурных инициатив.

Людям, задействованным в сфере искусства, сложно работать, если у них нет постоянных государственных финансирований, добавил Полунин.