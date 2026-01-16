Архитектурный конкурс «Большой Русский стиль» стартовал в Москве

В четверг, 15 января, в столице стартовал общероссийский архитектурный конкурс «Большой Русский стиль». Проект организовало движение «Русская Мечта» совместно с Союзом архитекторов России и Президентским фондом культурных инициатив, сообщил сайт «Москва.ру» .

По словами организаторов, цель конкурса в возвращении архитектуры к большим разговорам о будущем страны. Один из членов жюри, архитектор Алексей Комов, подчеркнул необходимость возвращения голоса самим архитекторам, называя традицию важным инструментом борьбы за будущее.

Победителей объявят до конца марта, финалисты представят свои работы на выставке в Центральном Доме архитектора весной 2026 года.