Архитектор Уборевич-Боровский заявил, что кинотеатр «Россия» нельзя сносить

Член Союза московских архитекторов Борис Уборевич-Боровский в интервью ИА НСН высказался против идеи сноса здания кинотеатра «Россия». Ранее с соответствующей инициативой выступил блогер и дизайнер Артемий Лебедев.

Уборевич-Боровский указал на важность сохранения объекта, назвав его образцом советского модернизма.

«„Россия“ же — это шедевр модернизма того времени, это 60-е годы. Это очень памятное место для многих москвичей», — заявил архитектор.

Он напомнил, что кинотеатр был центром культурных событий, фестивалей и кинопремьер, и призвал сохранить культурное наследие. Уборевич-Боровский предложил сосредоточиться на улучшении фасадов и наполнении содержания вместо радикального демонтажа.