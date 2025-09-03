Архитектор Солгалов рассказал о влиянии культурного кода на особенности строительства городов
Архитектор и член градостроительного совета Владивостока Кирилл Солгалов в открытой студии «ФедералПресс» на Восточном экономическом форуме подчеркнул, что развитие городской среды требует учета уникального культурного кода территорий.
«Чтобы понять, каким должен быть город будущего, нужно сначала услышать, каким его видят жители сегодня», — заявил эксперт.
По его словам, в этих целях проводятся глубинные интервью с молодежью, семьями и пожилыми людьми. Таким образом получается собрать «мозаику» восприятий города.
Как пояснил архитектор, культурная идентичность влияет на облик улиц. Мастер-планы все чаще учитывают социокультурный анализ, а не только цифры и нормы.