Архитектор Солгалов рассказал о влиянии культурного кода на особенности строительства городов

Архитектор и член градостроительного совета Владивостока Кирилл Солгалов в открытой студии « ФедералПресс » на Восточном экономическом форуме подчеркнул, что развитие городской среды требует учета уникального культурного кода территорий.

«Чтобы понять, каким должен быть город будущего, нужно сначала услышать, каким его видят жители сегодня», — заявил эксперт.

По его словам, в этих целях проводятся глубинные интервью с молодежью, семьями и пожилыми людьми. Таким образом получается собрать «мозаику» восприятий города.

Как пояснил архитектор, культурная идентичность влияет на облик улиц. Мастер-планы все чаще учитывают социокультурный анализ, а не только цифры и нормы.