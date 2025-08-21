Главный архитектор Северной столицы Павел Соколов дал интервью газете « Петербургский дневник ». В ходе беседы о роли архитектуры в развитии объектов городского метрополитена он отметил, что современное общество остро нуждается в гармоничном сочетании функций, экономики и эстетики.

По словам деятеля культуры, городские власти предпринимают шаги для решения этой проблемы, проводя консультации с профессиональными архитекторами и общественные обсуждения проектов. Павлов привел в пример первый конкурс на проектирование нового входа на станцию «Лиговский проспект-2».

«Архитектурные конкурсы — лучший путь достижения качества при создании городской среды. Творческое состязание обеспечивает лучшее решение конкретной задачи», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что наиболее ответственные объекты нуждаются в участии опытных специалистов, способных учесть специфику проектирования в городском ландшафте.