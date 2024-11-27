Архитектор Никита Явейн не поддержал идею о переносе памятника Петру I из Москвы в Петербург

Обсуждение судьбы памятника Петру I работы Зураба Церетели возобновилось в социальных сетях. Вопрос о переносе постамента из Москвы в Северную столицу вновь поднял депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов, пишет Gazeta.SPb.
По мнению парламентария, скульптура будет уместно смотреться в городском ландшафте и впишется в исторический контекст города на Неве. Иную точку зрения высказал архитектор Никита Явейн.
«Откровенно слабый, непонятный, глупый памятник. Зачем его перевозить? Не знаю», — заявил специалист.
Он предложил переплавить монумент и создать из него другие памятники, а не перевозить их из столицы.
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