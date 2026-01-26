Архитектор Мамошин назвал Петербург самым большим объектом культурного наследия под открытым небом
Заслуженный архитектор России Михаил Мамошин стал участником проекта «Продолжаем разговор». В беседе он поделился мыслями о ценности архитектуры Северной столицы, сообщила газета «Петербургский дневник».
По словам эксперта, архитектура города представляет собой уникальный культурный феномен, отличающийся многослойностью и разнообразием стилей.
«Это самый большой объект культурного наследия под открытым небом», — отметил специалист.
Он подчеркнул, что одним из ярких проявлений петербургской уникальности является местное барокко. В отличие от европейского, выполненного преимущественно из камня, здесь широко использовалась декоративная штукатурка, создающая неповторимый эффект.