Археологи обнаружили более 1,2 тысячи артефактов в центре Тюмени

В центре Тюмени археологи обнаружили свыше 1,2 тысячи артефактов, часть из которых уникальна для Урала и Сибири. Об этом сообщил « Вслух.ру », ссылаясь на региональный департамент культуры.

По данным экспертов, после тщательной обработки некоторые находки пополнили коллекцию Тюменского музейно-просветительского объединения и вошли в государственную часть музейного фонда России.

Отмечается, что в 2024 году в районе улиц Герцена, Семакова и Урицкого проводили охранные археологические исследования. Результаты первого этапа мероприятий уже получены, добавил RT.