Археологи обнаружили более 1,2 тысячи артефактов в центре Тюмени
В центре Тюмени археологи обнаружили свыше 1,2 тысячи артефактов, часть из которых уникальна для Урала и Сибири. Об этом сообщил «Вслух.ру», ссылаясь на региональный департамент культуры.
По данным экспертов, после тщательной обработки некоторые находки пополнили коллекцию Тюменского музейно-просветительского объединения и вошли в государственную часть музейного фонда России.
Отмечается, что в 2024 году в районе улиц Герцена, Семакова и Урицкого проводили охранные археологические исследования. Результаты первого этапа мероприятий уже получены, добавил RT.
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