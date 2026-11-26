Писатель и сценарист Андрей Кивинов вернет персонажей «Убойной силы» в новой книге «Поручитель, или Правила виноделов». Об этом он сообщил в интервью газете «Петербургский дневник» .

По словам автора, книга выйдет через два-три месяца. В романе читатели снова встретят Васю Рогова и других знакомых героев.

Кивинов также рассказал о скором запуске передачи на федеральном спортивном канале. Проект посвятят расследованию реальных преступлений, связанных со спортом. Первый выпуск посвятят делу об убийстве олимпийского чемпиона Дмитрия Нелюбина, в планах еще девять выпусков.

Кроме того, сценарист отметил, что его привлекают к расследованию реальных уголовных дел, приостановленных в 90-е годы.