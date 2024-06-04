Amazon анонсировал выпуск сериала по игровой франшизе Yakuza
Amazon Prime Video заявил о выпуске сериала Like a Dragon: Yakuza по игровой франшизе Yakuza. За основу возьмут сюжет проекта 2005 года, сообщил DTF.
Режиссером картины выступит Масахару Такэ, который получил известность благодаря драме «Обнаженный режиссер» от Netflix. Главная роль Казумы Кирю досталась актеру Реме Такэути.
Зрителей ждут шесть эпизодов. Первая половина серий выйдет 25 октября, вторая — 1 ноября, добавила «Газета.ru».
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