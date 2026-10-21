Альбомы DOMINIA и Георгия Жерякова прошли в первый тур Grammy 2027

Альбом «Tamas» группы DOMINIA и альбом «Bach: The Saddest Transcriptions for Piano» композитора и пианиста Георгия Жерякова прошли в первый тур Grammy Awards 2027. Об этом сообщил музыкальный продюсер Станислав Полеско в разговоре с «Петербургским дневником» .

«Я с гордостью могу сказать, что оба проекта прошли в первый тур Grammy Awards 2027», — заявил Полеско.

Альбом «Tamas» участвует в номинациях «Лучший рок-альбом» и «Лучшая обложка альбома». Работа Жерякова представлена в категориях «Лучшее классическое инструментальное соло» и «Лучший альбом с объемным звучанием». Первый тур стартовал 12 октября и продлится до 22 октября. Официальный список номинантов представят 16 ноября, победителей объявят 7 февраля 2027 года.

По правилам конкурса принимались релизы, выпущенные с 31 августа 2025 года по 28 августа 2026 года. Полеско отметил, что одним из сложных моментов стала угроза не успеть опубликовать альбомы в необходимый временной период из-за увлеченности работой над ними.

Полеско состоит в Академии звукозаписи с 2024 года и участвует в жюри. По его словам, члены академии внимательно изучают каждую заявку и оценивают ее профессионально. Среди критериев — качество звучания, уникальность стиля и методики сведения, отсутствие ИИ и запрещенной тематики.

Альбом «Tamas» записан группой DOMINIA, работавшей с продюсерами таких коллективов, как HIM, Lordi и Apocalyptica. Над релизом также работали скрипач Дмитрий «Casper» Ришко и Георгий Жеряков, член Союза композиторов. Шумы природы и морские волны для альбомов записывали на Финском заливе в Репино.