Акция «Ночь в музее» пройдет в Уфе 17 мая

В субботу, 17 мая, в столице Башкортостана состоится акция «Ночь в музее». В этот вечер пройдет ежегодный фестиваль, посвященный Международному дню музеев, написал сайт mkset.ru .

Национальный музей Республики Башкортостан представит новые выставочные проекты. Среди них — экспозиция декоративно-прикладного искусства от Ассоциации «Народные художественные промыслы России» и фотовыставка работ участников городского конкурса «Уфа — город контрастов», где свои произведения продемонстрировали школьники и педагоги, рассказал RT.

В Музее истории Башкирской организации ВОС проведут экскурсию о вкладе незрячих людей в победу в Великой Отечественной войне.

Художественный музей имени М. В. Нестерова приглашает на мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы «Сестра милосердия».