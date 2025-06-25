Акция «Неделя премьер» пройдет в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке

Приморская государственная картинная галерея во Владивостоке готовится отметить свое 59-летие, которое приходится на 29 июня. В честь этого события галерея организует традиционную культурно-образовательную акцию «Неделя премьер», написал сайт Vostokmedia.com .

Старт акции намечен на 27 июня. В этот день посетители смогут принять участие в презентации нового квеста, связанного с выставкой «Фрески Древней Руси. Спасти и сохранить», как сообщил RT, ссылаясь на пресс-службу музея.

В праздничный день в зале-сейфе будут проводиться бесплатные экскурсии по экспозиции «В чем соль?», а в залах на Партизанском состоится творческая встреча с Екатериной Кравцовой, художницей, представившей выставку «Тигр! Тигр!».

Начало июля порадует посетителей галереи лекцией на тему «Виды Петербурга». Кроме того, будет проведено гашение почтовой открытки с изображением иконы «Образ святого Георгия-великомученика» и вернисаж выставки, посвященной истории ордена Святого Георгия.