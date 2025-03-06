Актриса Немоляева высказалась против ремейков популярных советских фильмов

Ремейки популярных советских фильмов не вызывают интереса у зрителей. Таким мнением поделилась известная актриса Светлана Немоляева в эфире Национальной Службы Новостей .

Артистка считает, что создатели таких проектов просто стремятся заработать деньги, однако публика не хочет видеть подмену любимых кинолент.

«Там любимые актеры, режиссеры и композиторы, все, что составляет ценность фильма. Люди подмену видеть не хотят», — отметила Немоляева.

Актриса подчеркнула, что зритель привык к классике и представляет за знакомыми фразами конкретных актеров, поэтому попытки создать новые версии старых фильмов она считает бессмысленными.