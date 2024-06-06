Актриса Бондарчук рекомендовала зрителям обратить внимание на документальное кино

Документально кино в России сегодня начало опережать художественное. Таким мнением поделилась с «Российской газетой» актриса, режиссер, продюсер и сценарист Наталья Бондарчук

Она отметила, что была в составе жюри нафестивале «КрымДок». В рамках этого мероприятия ей пришлось отсмотреть огромное количество картин.

«Очень важно, что документальные фильмы сейчас в какой-то степени обгоняют художественные по смыслам, по доступности, по отношению к людям, по героям, очень важным героям», — отметила Бондарчук.

Как добавил RT, подъем документалистики в России уже стал своего рода тенденцией, которая прослеживается из года в год.