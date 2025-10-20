Актриса Анна Якунина призвала привлекать молодежь в театры любимыми героями

Актриса Анна Якунина в разговоре с корреспондентом ИА НСН подчеркнула важность привлечения молодежи в театральные залы путем показа ярких персонажей, которым молодые зрители могли бы сопереживать.

«Молодежь должна быть привлечена в театр посредством тех героев, в которых они влюбляются. Это очень важно в целом – и для молодежи, и для старшего поколения», — сказала Якунина на церемонии вручения премии «Арт-платформа».

Артистка отметила, что общение с молодыми зрителями должно происходить на понятном им языке, учитывая особенности современной жизни. Особое внимание актриса уделила патриотическому искусству, считая его важным элементом культурного воспитания молодежи.