Актриса Анастасия Калашникова рассказала о табу на роли любовниц и откровенные сцены

Звезда телепроектов канала ТНТ Анастасия Калашникова вынуждена все чаще отклонять некоторые предложения режиссеров. Она перестала соглашаться на роли любовниц и так называемых ярких девчонок, чтобы не задерживаться в этом амплуа. Об этом актриса рассказала в интервью сайту Леди Mail .

Подобные предложения посыпались на Калашникову после роли танцовщицы гоу-гоу Миланы в сериале «Триада». Она отметила, что сейчас ей не интересно вечно плясать на экране и хлопать нарощенными ресницами.

Артистка также добавила, что примет участие в проекте с обнаженными сценами только с дублером. Калашникова заявила, что ей бы не хотелось, чтобы через несколько лет ее сын увидел в Сети видео с обнаженной мамой.