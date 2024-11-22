Актриса Анастасия Калашникова рассказала о табу на роли любовниц и откровенные сцены

Звезда телепроектов канала ТНТ Анастасия Калашникова вынуждена все чаще отклонять некоторые предложения режиссеров. Она перестала соглашаться на роли любовниц и так называемых ярких девчонок, чтобы не задерживаться в этом амплуа. Об этом актриса рассказала в интервью сайту Леди Mail.
Подобные предложения посыпались на Калашникову после роли танцовщицы гоу-гоу Миланы в сериале «Триада». Она отметила, что сейчас ей не интересно вечно плясать на экране и хлопать нарощенными ресницами.
Артистка также добавила, что примет участие в проекте с обнаженными сценами только с дублером. Калашникова заявила, что ей бы не хотелось, чтобы через несколько лет ее сын увидел в Сети видео с обнаженной мамой.
Завод по выпуску жизненно важных лекарств построят в Дубне в 2025 году
Программу модернизации системы отопления на 2024 год выполнили в Климовске
Боррель допустил договоренность Путина и Трампа по Украине
Совещание по вопросам ЖКХ и благоустройства провели в Красногорске
Конкурс талантов среди студентов колледжей Подмосковья прошел в Красногорске
Благотворительная выставка картин местных художников открылась в Серпухове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте