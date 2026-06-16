Актриса Алиса Песоцкая умерла из-за запущенного рака

У актрисы Алисы Песоцкой, скончавшейся 3 июня, был рак, который слишком поздно обнаружили. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на окружение артистки.

С 12 апреля по 12 мая Песоцкая лежала в больнице, где ей и диагностировали тяжелую болезнь. На неделю она вышла из клиники, после этого артистке снова стало хуже.

Утром 3 июня ее соборовал и причастил священник, и через несколько часов Песоцкая умерла. Ей было 54 года.

«Она очень хотела жить и была настроена на борьбу. Но, к сожалению, очень поздно обратилась к врачам», — заявил собеседник информагентства.

Самая известная роль Песоцкой — эпизодическая: именно она сыграла даму с собачкой в дорогом ресторане в фильме «О чем говорят мужчины». Последней ее ролью стала медсестра в фильме «СВОИ: Баллада о войне».