Актеры Хабенский и Райкин обсудили тему отцов и детей в новом выпуске «Сноба»

Вышел 112-й номер журнала « Сноб », главными героями которого стали актеры Константин Хабенский и Константин Райкин, режиссер Лев Додин, танцовщица Екатерина Крысанова, писатель Эдуард Веркин и актриса Анна Баснер.

В выпуске знаменитости обсудили тему отцов и детей.

«Этот номер — итог нашего большого проекта „Поколения“. В течение года „Сноб“ обсуждал поколенческие сходства и различия с психологами, антропологами, актерами, финансистами, музыкантами», — сообщила редакционный директор журнала Валерия Тищенко.

По ее словам, итогом обсуждений стало понимание, что разница между поколениями сильно преувеличена. Журналистка указала на отсутствие поколенческих теорий и стереотипов в выпуске.