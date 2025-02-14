Актер Высоцкий: авторы не разбогатеют после увеличения платы бизнеса за фоновую музыку

После повышения размера отчислений за использование фоновой музыки в общественных местах авторы получат больше денег, но не намного. Это связано со сложной системой распределения средств в Российское авторское общество (РАО), рассказал актер театра и кино, директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий в беседе с ИА НСН.
Впервые с марта 2019 года РАО и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) обновили ставки отчислений с бизнеса за использование музыки в общественных пространствах. Кроме того, расчеты выплат для ресторанов, кафе и баров теперь зависят преимущественно от площади заведения, а не только от его типа.
Высоцкий подчеркнул, что требуется аккуратный подход, чтобы не брать с предпринимателей слишком большую плату.
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