Актер Высоцкий: авторы не разбогатеют после увеличения платы бизнеса за фоновую музыку

После повышения размера отчислений за использование фоновой музыки в общественных местах авторы получат больше денег, но не намного. Это связано со сложной системой распределения средств в Российское авторское общество (РАО), рассказал актер театра и кино, директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий в беседе с ИА НСН .

Впервые с марта 2019 года РАО и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) обновили ставки отчислений с бизнеса за использование музыки в общественных пространствах. Кроме того, расчеты выплат для ресторанов, кафе и баров теперь зависят преимущественно от площади заведения, а не только от его типа.

Высоцкий подчеркнул, что требуется аккуратный подход, чтобы не брать с предпринимателей слишком большую плату.