Российский актер Алексей Воробьев в разговоре с Национальной Службой Новостей выразил надежду, что номинация Юры Борисова на «Оскар» откроет путь к новым зарубежным ролям и станет символом оттепели в отношениях между Россией и США.

Артист отметил, что сам отказывался от ролей «плохих русских» в Голливуде, стремясь показать миру таланты россиян.

«Когда я подписал музыкальный контракт и приехал в США, мне очень хотелось показать всему миру, что мы другие, у нас невероятная страна, у нас невероятное количество талантливых людей», — сказал актер.

Воробьев также сравнил российский и американский подходы к съемочному процессу, подчеркнув важность профессиональной этики и дисциплины на площадке.