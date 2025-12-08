Актер Стеблов высказался категорически против ремейков советских фильмов
Современным режиссерам следует отказаться от идеи снимать ремейки известных советских картин. Таким мнением поделился народный артист России Евгений Стеблов в интервью сайту NEWS.ru.
По мнению актера, ни одна новая версия не превзошла оригинал. Стеблов назвал идею повторения сюжетов абсурдной и сравнил ее с попыткой вновь испытать чувства первой любви.
«Это вторично и совершенно не интересно!» — заявил Стеблов.
Он также подчеркнул, что точно не станет смотреть новый вариант фильма «Кавказская пленница» с шоуменом Тимуром Батрутдиновым в главной роли.
