Актер Стеблов высказался категорически против ремейков советских фильмов

Современным режиссерам следует отказаться от идеи снимать ремейки известных советских картин. Таким мнением поделился народный артист России Евгений Стеблов в интервью сайту NEWS.ru .

По мнению актера, ни одна новая версия не превзошла оригинал. Стеблов назвал идею повторения сюжетов абсурдной и сравнил ее с попыткой вновь испытать чувства первой любви.

«Это вторично и совершенно не интересно!» — заявил Стеблов.

Он также подчеркнул, что точно не станет смотреть новый вариант фильма «Кавказская пленница» с шоуменом Тимуром Батрутдиновым в главной роли.