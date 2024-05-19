Актер Олег Зимин скончался на 65-м году жизни | 360°

Культура 19 мая 2024, 21:24 Актер Олег Зимин скончался на 65-м году жизни Freepik

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Российский актер театра Олег Зимин ушел из жизни на 65-м году. Некролог опубликовали на сайте московского театра «Поколение», где артист служил с 2006 года.

«Олег Михайлович <…> стал неотъемлемой частью [театра] не только как солист-вокалист в многочисленных музыкальных постановках, но и как ведущий многих тематических концертных программ и вечеров, эрудированный и интересный рассказчик, опытный конферансье», — поделились его коллеги.

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Причину смерти актера на сайте не указали.

Зимин окончил академию музыки имени Гнесиных. Одной из ярких работ артиста стал мюзикл «Последнее испытание», где он сыграл роль мага Пан-Салиана.