Актер Лыков отметил, что сериал «История его служанки» может удивить не только российских, но и зарубежных зрителей

Актер Матвей Лыков в беседе с ИА НСН рассказал, что историческая мелодрама «История его служанки» может удивить не только российских, но и зарубежных зрителей.

Действие сериала разворачивается в XIX веке. Глава семейства Авериных, Виктор Васильев, проигрывает родовое имение молодому графу Шереметьеву, роль которого исполняет сам Матвей Лыков. Из-за этого срывается помолвка его сына Романа, его играет Михаил Сотников, с завидной невестой Юлией Спицыной, Вероника Журавлева.

Чтобы спасти семью, дочь Аверина Анна, Милана Бру, соглашается целый год отрабатывать отцовский долг в качестве служанки в доме графа Шереметьева. Эта случайная сделка приводит к развитию романтических отношений.

Лыков подчеркнул: «Николай — это человек, который живет по очень строгим правилам структуры, в которой он вырос. Он испытывает чувства, которые разрушают эту структуру и заставляют его задуматься о том, как поступить».