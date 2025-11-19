Актер Константин Хабенский объяснил, что движет людьми в стремлении к мечте

Народный артист России Константин Хабенский на премьере фильма «Авиатор» поделился своими мыслями о том, как формируются человеческие мечты и стремления. В беседе с Пятым каналом он отметил, что идея сохранения личности после заморозки тела напоминает фантастические истории из детства, которые многие читали.

По словам Хабенского, такие мысли отражают стремление людей к чуду, которое остается частью человеческой природы.

Художественный руководитель МХТ имени Чехова также подчеркнул, что переосмысление возраста и жизненного пути полезно каждому. Он отметил, что внутреннее желание человека — стремление к счастью или отказ от него — является решающим фактором в его жизни, написал сайт aif.ru.

Хабенский добавил, что даже несколько месяцев или лет, проведенных в состоянии истинного счастья, могут оставить след на всю жизнь, в то время как целый век можно прожить без этого чувства.