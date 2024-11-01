Актер и режиссер Александр Урбанович скончался на 79-м году жизни

Актер и режиссер Александр Урбанович ушел из жизни в возрасте 78 лет. Трагическую новость сообщил сайт «Кино-театр.ру».
Театральный деятель родился в 1946 году. Урбанович — выпускник Санкт-Петербургского государственного университета культуры. Он служил в таких учреждениях, как Новосибирский театр «Глобус» и Костанайский театр драмы, добавил сайт «Аргументы и факты».
Урбанович руководил созданием множества спектаклей. Среди них — «Преступление и наказание» и «Идиот» Федора Достоевского; «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Театральный роман» и «Кабала святош» Михаила Булгакова.
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