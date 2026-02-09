Академик РАН Пиотровский отметил особенности премии «Золотой Трезини»

Академик РАН и гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский дал интервью газете «Петербургский дневник» . В беседе он отметил особенности Международной премии «Золотой Трезини», которую Всемирный клуб петербуржцев поддерживает с 2019 года.

Как пояснил эксперт, преимущество премии заключается в уникальном подходе: здесь рассматриваются инновационные архитектурные, реставрационные и дизайн-проекты не просто как технические объекты, а как настоящие произведения искусства.

«Любовь к городу и сохранение важной для него памяти выражается в том числе в создании памятников, мемориальных досок, сохранении надгробий, присвоении улицам имен замечательных людей», — подчеркнул Пиотровский.

По его словам, благодаря инициативе клуба в Северной столице появились скверы Федора Тютчева, Георга Отса и Николая Берзарина.