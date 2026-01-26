Академик РАХ Агафонова отметила, что для покупки произведений искусства не нужно быть миллиардером

Почетный академик Российской академии художеств Любовь Агафонова в разговоре с ИА НСН призвала россиян воспринимать коллекционирование произведений искусства как удовольствие, а не инвестиционный инструмент.

По словам культуролога, вполне реально создать достойную коллекцию графических работ известных мастеров всего за несколько тысяч рублей.

«Даже за пять тысяч рублей можно купить какую-то «почеркушку» – маленький эскиз, художников первого ряда. Не надо быть миллиардером для того, чтобы стать коллекционером», — отметила эксперт.

Главное условие успешного начинающего коллекционера — искренняя увлеченность искусством, а не желание заработать на инвестициях, подчеркнула Агафонова.