360.ru запускает вертикальный документальный сериал об СВО

Вертикальный документальный сериал «СВОй против чужих», созданный совместно с Главным управлением Росгвардии по Московской области, представил 360.ru. Первая серия премьеры уже доступна на всех платформах телеканала, новые эпизоды будут выходить еженедельно.

При этом авторы сознательно ушли от привычной риторики о долге и патриотизме, сделав ставку на живые чувства героя.

В основе сюжета — история бойца подмосковного СОБРа с позывным Смайл и его боевого опыта, полученного в зоне специальной военной операции (СВО). Действие охватывает события февраля 2022 года начиная с 24-го числа — первых дней СВО.

«Мы очень благодарны подмосковному главку Росгвардии за смелость быть вместе с нами первыми, за доверие, а главное — за полноценное соавторство. Ребята действительно вложились в этот продукт душой», — отметили на телеканале особую роль партнеров проекта.

Автор сериала Мария Михейчик рассказала, что во время работы со спецназом Росгвардии команду 360.ru поразило, насколько разносторонние люди скрываются за бронежилетами и балаклавами.

«Сколько всего они знают и умеют, как это сочетается с физической силой, выносливостью, умением владеть телом и, главное, психикой. Нам очень хотелось, чтобы наше восхищение передалось и зрителям», — поделилась она.

По словам Михейчик, команде повезло с главным героем — молодым офицером, который умеет четко формулировать мысли и рефлексировать, при этом запоминая не только факты, но и эмоциональные детали произошедшего.

Авторам удалось совместить яркую и современную визуальную подачу с искренностью историй, которые бьют в самое сердце.

Над проектом работали Мария Михейчик, Михаил Понамарев, Павел Федоров, Сергей Фомин, Алексей Щепилов, Вячеслав Вилисов, Дмитрий Михаленко, Елена Митрофанова, Максим Морозов, Екатерина Журанкова.