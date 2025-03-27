23 апреля. Театр Эстрады. «Киноконцерт». Гоша Куценко и его звездные кинодрузья (Живой звук!)

23 апреля в театре Эстрады пройдет Киноконцерт. Главная цель нового музыкально-театрального проекта — возродить жанр кинопесни, когда актеры вживую исполняют любимые и современные песни из отечественных фильмов. В программе примут участие ведущий и сопродюсер проекта — Гоша Куценко и резиденты — Кристина Бабушкина, Нонна Гришаева, Полина Казанцева, Александр Метелкин, Даша Мороз, Александр Сетейкин и Григорий Сиятвинда — известные актеры театра и кино, а музыкальное сопровождение и живой звук обеспечит группа «ГК».

Киноконцерт — это всегда новый и неожиданный, но непременно блестящий состав известных артистов. Обычная концертная программа благодаря их актерскому мастерству превращается в сборник виртуозных мини-спектаклей

Помимо музыкального материала в этот вечер можно будет услышать интересные факты, киноактеры поделятся воспоминаниями со съемок и любимыми моментами из кинофильмов.

«Наше новое мероприятие — это возможность вспомнить жанр кинопесни, когда актеры поют песни из кино.

Я и мои друзья артисты создадут в этот вечер теплую атмосферу, исполняя современные композиции и актуальные песни, которые у всех на слуху, из любимых фильмов. Положим начало «старой» новой традиции!» — Гоша Куценко.