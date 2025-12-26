20 декабря в пространстве «Депо. Три вокзала» с аншлагом прошел 12-й музыкальный фестиваль «ИСТОКИЯ Мьюзик Фест»

Фестиваль собрал более 3000 зрителей и стал одним из самых обсуждаемых музыкальных событий конца года.

Особое внимание гостей и СМИ было приковано к красной дорожке фестиваля. Артист ISTOKIYA (ИСТОКИЯ) преподнес Ольге Бузовой эксклюзивное кольцо, созданное специально для нее по индивидуальному дизайну. Примерив украшение и надев его на безымянный палец, Ольга с улыбкой прокомментировала: «Подошло». Этот момент мгновенно стал главным инфоповодом вечера. Артист также напомнил о своей песне «Замуж за Бузову», отметив, что композиция «ждет своего часа».

В этот вечер сцена объединила ярких представителей современной поп-сцены: ИСТОКИЯ, Ольгу Бузову, Виту Чиковани, Артема КИД и других артистов, чьи выступления сопровождались бурной реакцией зала и нескончаемыми аплодисментами.

Впервые фестиваль вышел за рамки площадки — в этот раз Автомобильное движение «ПрулькиМск» стали партнером мероприятия и организовали красочную выставку спортивных автомобилей перед входом Депо. Три вокзала.

Главным информационным партнером стал Телеканал 360.

«ИСТОКИЯ Мьюзик Фест» — место, где музыка, шоу и громкие события сливаются в единое яркое зрелище.

Возрастное ограничение: 18+