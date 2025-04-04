13 апреля и 1 мая в концертном зале «Москва» состоится танцевальное шоу «История в отеле»

Зрителей ждёт яркое, зажигательное шоу от продюсерского центра «Гранд Продакшн». С первого звука, с первого жеста, с первого движения все погрузятся в мир красоты и танца, созданный талантливой звёздной командой.

Идея шоу принадлежит чемпиону мира по танцам и двукратному победителю суперпопулярного проекта «Танцы со звездами» Денису Тагинцеву. Режиссером стал художественный руководитель Театра имени Вл. Маяковского Егор Перегудов.

В красочном калейдоскопе увлекательных сюжетов и остроумных сцен откроются все тайны и секреты постояльцев роскошного отеля. Лучшие танцоры планеты, среди которых 16 чемпионов мира, откроют двери даже в те номера, на которых обычно висит табличка «Не беспокоить».

Шикарные костюмы, яркие декорации и мировые хиты в исполнении высококлассных музыкантов сделают впечатление незабываемым!