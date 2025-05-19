12 июня, в День России, состоится премьера спектакля «Наваждение»

В концертном зале «Москва» («Остров мечты») зрителей ждет уникальное шоу, объединяющее художественную гимнастику, танец, музыку и поэзию. Художественный руководитель и продюсер — Ирина Винер, режиссер — чемпионка Европы по гимнастике Зарина Мухитдинова, исполнительный директор — чемпион мира по танцам Денис Тагинцев. На сцене — звезды гимнастики и артисты танцевального шоу ГРАНД.

Спектакль переносит в начало XX века, эпоху рождения нового искусства. Семь новелл раскрывают истории любви и творчества Чарли Чаплина и Анны Павловой, Айседоры Дункан и Сергея Есенина, Майи Плисецкой и Родиона Щедрина и других легенд. Движение, свет и костюмы создают яркую, живую картину.

Не пропустите.