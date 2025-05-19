12 июня, в День России, состоится премьера спектакля «Наваждение»

В концертном зале «Москва» («Остров мечты») зрителей ждет уникальное шоу, объединяющее художественную гимнастику, танец, музыку и поэзию. Художественный руководитель и продюсер — Ирина Винер, режиссер — чемпионка Европы по гимнастике Зарина Мухитдинова, исполнительный директор — чемпион мира по танцам Денис Тагинцев. На сцене — звезды гимнастики и артисты танцевального шоу ГРАНД.

Спектакль переносит в начало XX века, эпоху рождения нового искусства. Семь новелл раскрывают истории любви и творчества Чарли Чаплина и Анны Павловой, Айседоры Дункан и Сергея Есенина, Майи Плисецкой и Родиона Щедрина и других легенд. Движение, свет и костюмы создают яркую, живую картину.

Не пропустите.

Подробнее на сайте: наваждение-шоу.рф

Возрастное ограничение: 6+

Продавец: ООО «Интикетс», ИНН 7720312951, ОГРН 1157746767364, 107023. Адрес: г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8, этаж 1, ком. 1а

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