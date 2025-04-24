«Звонит», «творог» и «феномен». Филолог поставил точку в спорах об ударении

После того, как в Российской академии наук допустили ударение в слове «звонит» на первый слог, разразились споры вокруг произношения других слов. Как грамотно говорить о твороге и феномене, ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву рассказал кандидат филологических наук, доцент кафедры интегративной и цифровой лингвистики Донского государственного технического университета Юрий Бондаренко.

ТвОрог или творОг

Нормативны оба варианта, заявил ученый. Однако большинство словарей признали более привычным вариантом ударение на второй слог.

ОтельЕр или ОтЕльер

«Вот это интересный момент. Я склоняюсь к тому, что ударение стоит ставить все-таки на последний слог», — сказал Бондаренко.

Это слово пришло из французского языка. При образовании формы мужского рода применительно к профессии или бизнесу предпочтительней ставить ударение на последний слог. По аналогии следует поступать с сомелье, шоколатье, модельер, кутурье.

БрелкИ или брелОки

Аналогично слову «творог», нормативными признаны обе формы. Филолог заявил, что хотя привычней говорить о брелках, исторически правильней все-таки брелоки.

«Это является первоначальной формой. <…> Чулки и носки — нет, тут без вариантов», — сказал он.

ФенОмен или феномЕн

Ударение в этом случае тоже плавающее, обе нормы употребимы. Но все зависит от значения.

«Когда мы говорим феномен [с ударением посередине], мы говорим про явление. А когда мы говорим феномен [с ударением на конце], мы говорим про человека, который обладает выдающимися способностями», — объяснил он.

Ко второй категории относятся, например, футболист, художник, писатель. Бондаренко объяснил, что Александр Пушкин — это феномен русской литературы, с ударением на последний слог. Ураган — это природный феномен, ударение посередине.