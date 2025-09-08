«Звезда» опубликовала ускоренное видео полного лунного затмения над Москвой

Сайт телеканала « Звезда » обнародовал ускоренное видео полного затмения Луны над Москвой. На кадрах свет постепенно пропадает, и спутник Земли покрывается тенью.

Увидеть Луну можно было 7 сентября с 19:27 до 22:57 по московскому времени. Полная теневая фаза продолжалась один час 22 минуты.