Зоопсихолог Шмелева: поездка с питомцами на природу может вызвать у них стресс

Зоопсихолог Анна Шмелева в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала о том, стоит ли брать домашних животных с собой на природу.

Она отметила, что для людей поездки за город — это радостное событие, а питомцы могут испытывать сильный стресс в новой обстановке.

По словам специалиста, важно установить доверительные отношения с питомцем, чтобы он чувствовал себя в безопасности рядом с хозяином. Необходимо показать животному, что хозяин — надежная опора, к которой можно вернуться в случае стресса, написал Piter.TV.

Кроме того, зоопсихолог подчеркнула важность регулярной работы с животным без использования негуманных методов воспитания, которые могут вызвать стресс и подорвать доверие питомца к хозяину.

Чтобы избежать стресса во время перевозки животного за город, следует заранее приучить его к переноске. Для мелких животных лучше использовать специальную переноску, а для крупных — гамак или перевозку в салоне автомобиля. Важно также пристегнуть животное ремнем безопасности.