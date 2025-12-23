Зоопсихолог Куликова рассказала, что кошки любят поглаживания по спине и голове

Некоторые кошки могут реагировать на ласку неоднозначно — начать мурлыкать от удовольствия, а затем внезапно выпустить когти. Для таких случаев полезно знать правила взаимодействия с питомцем. Зоопсихолог и фелинолог Татьяна Куликова в беседе с KP.RU поделилась рекомендациями по правильному поглаживанию кошек.

Эксперт отметила, что обычно кошки любят, когда их гладят по спине и голове, почесывают под подбородком и за ушами. Однако большинство из них не переносят прикосновений к хвосту и лапам, а также не все питомцы любят, когда их гладят по животу.

Важно помнить, что у каждой кошки свои предпочтения и границы. Одни спокойно реагируют на прикосновения к лапам, другие воспринимают это как угрозу. Характер животного, обстановка и степень доверия к хозяину играют ключевую роль.

Особенно важно обращать внимание на сигналы кошки и вовремя останавливаться, чтобы избежать царапин. Даже если кот лежит на спине и демонстрирует живот, это не всегда приглашение к ласке. Иногда питомец просто расслаблен.