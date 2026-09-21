Зоопсихолог Капустина объяснила, почему кошка смотрит в глаза

Напряженная поза и расширенные зрачки у кошки могут сигнализировать о стрессе

Долгий взгляд кошки не всегда означает агрессию или тревогу: питомец может следить за движением либо показывать доверие. Оценивать состояние животного нужно по позе, ушам, хвосту и зрачкам, рассказала зоопсихолог Светлана Капустина, сообщает Life.ru .

Кошка может долго смотреть на человека, когда сосредоточена на его движениях, игрушке или птице за окном. Такое поведение связано с охотничьим инстинктом и обычно не говорит о проблемах.

Медленное моргание считают признаком спокойствия и доверия. Если питомец прикрывает глаза рядом с хозяином, он воспринимает его как безопасного. Человек также может медленно моргнуть кошке, чтобы показать доброжелательность.

Насторожиться стоит, если пристальный взгляд сочетается с прижатыми ушами, резкими движениями хвоста, расширенными зрачками, напряженной позой или попытками уйти. В такой ситуации не следует подходить к животному и гладить его через силу.

«Если вместе с долгим взглядом в одну точку появляются растерянность, странные движения, проблемы с координацией или другие резкие изменения в привычках, стоит показать питомца ветеринарному врачу», — заключила Капустина.