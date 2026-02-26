Зоопсихолог Фатеева отметила, что изменение в поведении кошки может быть признаком психического расстройства

Зоопсихолог и специалист по поведению кошек Ирина Фатеева пояснила, что изменение поведения домашней кошки может быть признаком дискомфорта или психического расстройства. Она подчеркнула, что такие изменения не следует игнорировать, так как они могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем или эмоциональном состоянии животного, написал Izhlife .

Типичные признаки стресса у кошек включают следующие симптомы:

— Изменение пищевого поведения, отказ от любимых блюд или постоянное чувство голода.

— Проблемы с пищеварением, такие как диарея, запор или рвота.

— Нарушение ухода за шерстью, выпадение волос, чрезмерное вылизывание или царапание кожи.

— Агрессивное поведение по отношению к хозяевам или другим животным.

— Появление новых мест для туалета или отказ от пользования лотком.

— Активное метение территории и повышенная тревожность.

При обнаружении таких признаков владелец должен постараться выявить причину стресса и принять меры для ее устранения. Необходимо убедиться, что кошке созданы комфортные условия, такие как тихое место отдыха, удобный лоток и достаточное количество игрушек. Консультация с ветеринаром поможет определить медицинские причины стресса и назначить соответствующее лечение.