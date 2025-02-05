«Жизнь свою я живу не зря!» Звезда видео с кинопробами счастлива, что насмешила людей

Актриса из вирусного видео с кинопробами Лана Долева рассказала 360.ru, что вечерами часто читает комментарии под роликом. Среди них есть как «заботливые», так и отчасти «осуждающие». Но самое главное для женщины, что она дарит людям радость.

«Как этот ролик повлиял на мою дальнейшую жизнь? Никак. Но вечером я беру в руки телефон и сажусь читать комментарии. Очень много заботливых, люди спрашивают: „Боже, как вы можете смеяться? Женщина упала, ей больно, она, наверное, сломала копчик!“ Нет, мне было не больно, я ничего не сломала», — отметила она.

Долева также пояснила, что ее дочь смеется на видео, потому что привыкла к подобным казусам. Да и сам ролик актриса опубликовала только благодаря ей.

Самый топ комментариев, где люди меня благодарят. Вот одна девочка мне написала: «Спасибо вам огромное за это видео, я его сохранила и пересматриваю, когда мне грустно». В такие моменты я понимаю, что жизнь свою я живу не зря», — заявила Долева.

Ранее актриса рассказала, что не считает популярность видео большим успехом. Ролик она воспринимает как «прикол».