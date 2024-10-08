Жители Пермского края смогут с 8 по 10 октября увидеть метеорный поток Дракониды

С 8 по 10 октября жители Пермского края смогут стать свидетелями метеорного потока Дракониды. Эта информация появилась на странице Пермского планетария, сообщил URA.RU.
Данный метеорный поток связан с кометой 21P/Джакобини — Циннера, и, по словам специалистов, его активность нестабильна. В 1933 и 1946 годах были зафиксированы метеорные дожди с количеством метеоров, достигающим нескольких тысяч в час, в то время как в 2011 году поток продемонстрировал активность на уровне 300 метеоров в час, добавил RT.
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