Жители Пермского края смогут с 8 по 10 октября увидеть метеорный поток Дракониды

Данный метеорный поток связан с кометой 21P/Джакобини — Циннера, и, по словам специалистов, его активность нестабильна. В 1933 и 1946 годах были зафиксированы метеорные дожди с количеством метеоров, достигающим нескольких тысяч в час, в то время как в 2011 году поток продемонстрировал активность на уровне 300 метеоров в час, добавил RT.