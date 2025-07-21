Жители Югры назвали самые грибные места в Сургутском районе

Жители Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) рекомендуют отправиться за грибами и ягодами в живописные уголки природы, расположенные неподалеку от населенных пунктов. Об этом написал сайт muksun.fm .

Пользователи популярных интернет-сообществ охотно делятся опытом успешных походов в лес. Особенно популярны направления Высокий Мыс и окрестности Лянтора в Сургутском районе. Здесь грибники собирают щедрый урожай белых грибов, дополняя корзину ароматной лесной земляникой.

Однако пользователи предупреждают, что после массовой волны поездок в указанные районы грибы быстро заканчиваются, и последующие посетители возвращаются пустыми корзинками.

Интересным дополнением к традиционным белым грибам стали рассказы о полях лисичек, появившихся в непосредственной близости от жилых районов.