Житель Турции согласился платить алименты на котов

Hürriyet: в Турции муж после развода будет 10 лет выплачивать алименты на котов

В Стамбуле мужчину после развода обязали выплачивать супруге деньги на содержание двух котов. Об этом сообщила газета Hürriyet.

По данным издания, причиной для развода стала несовместимость характеров мужа и жены. В материалах дела отметили, что после расторжения брака домашние животные останутся у женщины.

Согласно решению суда, житель Стамбула в раз в три месяца на протяжении 10 лет будет выплачивать по 10 тысяч турецких лир (более 240 долларов) на их содержание. Кроме того, сумма будет ежегодно индексироваться в зависимости от уровня инфляции.

В статье отметили, что стороны не имеют друг к другу претензий и согласились на все условия.

Ранее стало известно о разводе известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева с женой Валерией Куденковой. Они прожили в браке три года. У экс-супругов есть дочь.